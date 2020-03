Canal+ va diffuser le Classico sur… FIFA20

Ce soir à 21h devait avoir lieu le Classico entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain au Stade Vélodrome mais l’urgence sanitaire a laquelle fait face la France a obligé la LFP à arrêter toutes activités liées au football. Mais Canal+, le diffuseur de la rencontre a décidé de proposer un contenu différent.

En effet, la chaine cryptée va diffuser le match sur le célèbre jeu FIFA 20. “Ce dimanche devait se jouer le Classico, choc très attendu par les supporters entre l’OM et le PSG. La Ligue 1 Conforama en pause, CANAL+ propose aux téléspectateurs de vivre une soirée Classico différente. Dès 21h, la chaîne proposera les meilleurs moments de 6 matchs joués au Vélodrome ces dernières années. Quinze minutes par rencontre, pour une soirée intense mêlant le meilleur de cette confrontation unique, explique Canal+ dans un communiqué. La soirée sera présentée par Hervé Mathoux. Sur CANAL+ et myCANAL, juste après le best of Classico, place à OM PSG version virtuelle avec les cadors du eSPORT ! Le match sera joué sur le jeu vidéo FIFA 2020, par DaXe (menbre de l’équipe du PSG eSport) pour le PSG face à Roken (Arma Team) pour l’OM, deux joueurs professionnels.” Une belle initiative pour retrouver un peu de football…