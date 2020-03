Canal + va diffuser le meilleur des OM / PSG ce soir

En ce dimanche 22 mars, les supporters parisiens et marseillais devaient voir leurs équipes s’affronter au stade Vélodrome dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Mais avec la pandémie du Covid-19, les événements de sports ont été provisoirement arrêtés. Mais Canal + – qui aurait dû diffuser le match – va tout de même retransmettre cette affiche ce soir. Dans un communiqué, la chaîne cryptée a ainsi indiqué qu’elle allait diffuser six bouts de match des six derniers Classicos au stade Vélodorome. Canal + diffusera 15 minutes de chaque match. À l’issue de ce best-of, Canal proposera sur son antenne et sur myCANAL un Classico virtuel avec deux joueurs d’e-sport, DaXe (membre de l’équipe du PSG eSport) pour le PSG face à Roken (Arma Team) pour l’OM.

Le communiqué de Canal +

Ce dimanche devait se jouer le Classico, choc très attendu par les supporters entre l’OM et le PSG. La Ligue 1 Conforama en pause, CANAL+ propose aux téléspectateurs de vivre une soirée Classico différente. Dès 21h, la chaîne proposera les meilleurs moments de 6 matchs joués au Vélodrome ces dernières années. Quinze minutes par rencontre, pour une soirée intense mélant le meilleur de cette confrontation unique. La soirée sera présentée par Hervé Mathoux.

Sur CANAL+ et myCANAL, juste après le best of Classico, place à OM PSG version virtuelle avec les cadors du eSPORT ! Le match sera joué sur le jeu vidéo FIFA 2020, par DaXe (menbre de l’équipe du PSG eSport) pour le PSG face à Roken (Arma Team) pour l’OM, deux joueurs professionnels.

Présentation de la rencontre par Hervé Mathoux, et les consultants Laure Boulleau et Brian Savary (coach de l’Equipe de France de eFoot). Le match sera disponible en replay sur myCANAL dès la diffusion.

Les 6 matches :

27/11/2011 : 3-0 (Rémy 9’, Amalfitano 65’, Ayew 84’)

07/10/2012 : 2-2 (Gignac 17’, Ibra 23’, Ibra 25’, Gignac 32’)

05/04/2015 : 2-3 (Gignac 30’, Matuidi 35’, Gignac 43’, Marquinhos 49’, Morel csc 51’)

26/02/2017 : 1-5 (Marquinhos 5’, Cavani 15’, Lucas 49’, Draxler 60’, Fanni 69’, Matuidi 71’)

22/10/2017 : 2-2 (L. Gustavo 15’, Neymar 33 ‘, Thauvin 78’, Cavani 93’)

28/10/2018 : 0-2 (Mbappé 65’, Draxler 95’)