Carrière : “Les joueurs du PSG seront à fond au début, mais au fil du match…”

Les demi-finales de la Coupe de France s’offrent mercredi un choc entre l’Olympique Lyonnais et le PSG, deux équipes qui jouent beaucoup et ont pour particularité d’être encore en lice sur les quatre tableaux (Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue et UEFA Champions League). Evidemment, dans le lot des compétitions, pour le Paris Saint-Germain c’est surtout la Ligue des champions qui compte. Une semaine avant la réception du Borussia Dortmund au Parc des Princes, les joueurs de Thomas Tuchel seront-ils à fond du début à la fin de la rencontre au Groupama Stadium ? Eric Carrière a un doute concernant les attaquants du PSG…

“Je ne vois pas Lyon faire tourner de manière trop importante mercredi, a commenté l’ancien meneur de jeu dans le Late Football Club. Mais la question, c’est face à quel PSG ? Parce que si Tuchel va mettre sa meilleure équipe, pour les joueurs du PSG cette rencontre n’est pas la plus importante. Ils seront à fond au début, mais au fil du match, les efforts, notamment pour ceux qui jouent devant, pourraient être un problème. Vont-ils faire les efforts pendant 90 minutes ?”