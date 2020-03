Cavani est arrivé en Uruguay “pour aider si nécessaire”

Suite à la pandémie du Coronavirus Covid-19 qui touche actuellement la France, certains joueurs du PSG ont quitté Paris avant le durcissement du confinement. Ainsi, Neymar Jr et Thiago Silva ont regagné le Brésil et Mitchel Bakker s’est rendu aux Pays-Bas. De son côté, Edinson Cavani a débarqué en Uruguay. L’international uruguayen a atterri ce matin à l’aéroport de Montevideo avec masque de protection et gants. Le numéro 9 parisien a accordé quelques mots aux médias locaux. “C’est très délicat. Je vais à Salto, nous devons être là-bas pour aider si nécessaire.”