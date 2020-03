Cavani : “Mon 300e match ? Ça montre mon envie de tout faire pour ce maillot, pour cette ville”

Une nouvelle fois titulaire contre Lyon (1-5), Edinson Cavani n’a pas réussi à marquer mais a fait basculer le match en obtenant le penalty qui a permis au PSG de prendre l’avantage et de finir à 11 contre 10. Pour PSG.fr, El Matador, qui a joué son 300e match sous le maillot parisien, a tenu à retenir la qualification de son équipe pour la finale de la Coupe de France.

“Chaque match est important et les trophées sont les choses les plus importantes qu’on peut laisser dans un club, alors c’est bien de savoir que ce soir nous avons fait un très bon match pour nous qualifier en finale. C’est bien de prendre ce match comme un exemple pour tout ce qu’on doit continuer à fournir dans l’avenir. Aller en finale, et de cette manière, c’est bien, et c’est mérité. Mon 300e match pour Paris ? Ça montre mon envie de jouer tout le temps, de tout faire pour ce maillot, pour cette ville.“