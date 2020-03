Cazarre : “Cette année, Neymar n’est pas blessé, il est hors de forme”

Pour la première fois, Neymar Jr est parti pour jouer avec le PSG un huitième de finale retour de la Ligue des champions. Cette saison, la star brésilienne est apte et devra faire la différence pour faire repasser le cap à son équipe. Motif supplémentaire de motivation, le 11 mars est la date anniversaire de sa sœur chérie… Oui, Neymar voudra faire sauter la baraque demain au Parc des Princes, même sans la présence des supporters. Malheureusement, si le numéro 10 est apte, il n’a pas pu enchaîner les matches (gêne aux cotes, suspension, report de match) pour être à 100% physiquement. Ce qui amuse Julien Cazarre.

“Quand il s’agit de voir débarquer les Allemands sur Paris, on a toujours une petite appréhension bizarre, comme un réflexe pavlovien, qui nous fait baisser les yeux pour regarder nos pompes en se disant que ça va chauffer pour nos petites fesses potelées, lance l’humoriste dans France Football. Vous allez me dire : Mais mon pauvre vieux, y a pas un Français à part Kimpembe et Mbappé dans cette bande de nazes, y a même deux Teutons plus le coach, et je te compte pas les Argentins qui n’ont jamais été un problème à ce niveau. […] Tout irait bien dans le meilleur des mondes si cette gentille troupe internationale de saltimbanques du ballon rond n’avait pas elle-même son propre réflexe de Pavlov. Aussitôt qu’ils entendent “8e de finale”, leurs jambes se mettent à claquer. Ils sont tous tétanisés. Tous… sauf un, Neymar. Lui, c’est l’inverse, il est galvanisé par l’enjeu, il se révèle dans les moments critiques, et c’est d’ailleurs lui le grand artisan de la première remontada. Il était dans le camp d’en face, celui de ceux qui n’avaient pas peur… C’est d’ailleurs pour ça qu’il avait été recruté, le bougre. Seul petit problème : la première année, il était blessé ; la deuxième année, il était blessé ; et, cette année, il n’est pas blessé, il est hors de forme. Il est en surpoids, il pue le gin tonic à deux kilomètres et il se traîne sur le terrain comme Houellebecq au salon du livre, mais il n’est pas blessé.”