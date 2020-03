Cissé : “La qualification est logique et méritée”

Hier, le PSG s’est brillamment qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en battant le Borussia Dortmund (2-0) dans un Parc des Princes à huis clos. Pour Edouard Cissé, le PSG a fait la prestation qu’il fallait pour éliminer les Allemands.

“La qualification est logique et méritée. Les Parisiens n’avaient finalement rien hypothéqué à l’aller et, cette fois, ils ont réussi un match solide dans l’engagement, dans l’investissement. Ce n’était pas super beau à regarder, mais c’était exactement le genre de prestations qu’il fallait pour gagner, félicite l’ancien Parisien dans les colonnes de l’Equipe. C’est surtout leurs attitudes défensives qui ont fait toute la différence. Ils ont tous montré, collectivement, qu’ils savaient se mettre le cul par terre tout au long d’une rencontre, même si, dans les dernières minutes, ils sont redescendus un peu trop bas.”

Cissé a enfin voulu rendre hommage à Thomas Tuchel, beaucoup critiqué après le match aller perdu au Signal Induna Park.

“La part de Thomas Tuchel, dans cette victoire, plus que l’aspect tactique, c’est sa façon de motiver ses joueurs, sans doute avec l’aide de ses dirigeants, qu’il faut souligne. Il a eu le bon discours pour déclencher une vraie prise de conscience des joueurs. C’était un match de C1 et si on veut aller loin, il faut de l’efficacité, de l’envie, de l’intensité et, surtout, il faut savoir se sacrifier.”