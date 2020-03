Colin Dagba dévoile ses trois maillots préférés du PSG

En ces temps de confinement – qui vient d’être prolongé de 15 jours minimum – les joueurs s’occupent comme ils peuvent après leur séance de sport. Pour la chaîne Youtube de Bros. Stories, Colin Dagba a dévoilé son top 3 de ses maillots préférés du PSG, en lien avec son histoire. Sur la troisième place du podium, le latéral droit a placé le maillot de la saison 1997-1998. “C’est le maillot que m’a donné mon cousin, il voulait me transmettre sa passion du club“. Sur sa deuxième place du podium, il a placé le maillot de sa signature de son premier contrat professionnel, celui de 2017-2018. “C’est un maillot qui me tien a cœur, celui qui a montré la confiance du club. C’était une grande fierté pour moi et ma famille.” Enfin, son maillot préféré, celui de son premier match officiel avec les pros, lors du trophée des Champions de 2018 contre Monaco (4-0).

Le top 3 des maillots préférés du PSG de Colin Dagba