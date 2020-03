Coronavirus, le message de Bernard Mendy

Face à la pandémie du Coronavirus Covid-19, le monde du sport est à l’arrêt. Afin d’améliorer la situation, beaucoup de sportifs de haut niveau encouragent leurs supporters à rester chez eux pour éviter la propagation du coronavirus. De son côté, le PSG diffuse chaque jour un message d’un ancien Parisien. Aujourd’hui, l’ancien latéral droit du PSG – Bernard Mendy – s’est exprimé sur cette crise sanitaire via les réseaux sociaux des Rouge et Bleu.

“Bonjours à tous, c’est Bernard Mendy. Je fais cette vidéo parce que ça me tenait à coeur et je voulais qu’on soit tous responsables. Moi je le suis avec ma famille, mes proches et mes amis. Aujourd’hui, il faut penser aux autres. De penser aux autres, c’est de rester chez-soi. Le confinement, il y a plus dur quand même. On est là, ensemble et en famille. Il y en a d’autres qui se battent notamment les aides soignants à qui je leurs tire mon chapeau. Parce que c’est bien beau de pouvoir applaudir tous les soirs à 20 heures, mais derrière ne pas respecter le confinement c’est très dur. Soyons responsables, c’est le mot d’ordre et surtout prenez soin de vous.”