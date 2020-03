Coronavirus, le message de Guérin

Depuis quelques jours, la France est en confinement total afin d’endiguer la pandémie de Covid-19 qui touche actuellement l’Europe. Et les joueurs de football, dont ceux du PSG, se mobilisent à travers les réseaux sociaux pour inciter la population à rester chez elle. Chaque jour, le PSG diffuse un message d’un ancien Parisien. Après Nenê et Clément Chantôme, C’est au tour de Vincent Guérin de prendre la parole.

“Bonjour à toutes et à tous, c’est Vincent Guérin. Nous vivons une période sanitaire très difficile en ce moment. Alors, restez chez-vous, prenez soin de vous et de vos proches, a déclaré Guérin sur le compte Twitter du PSG. Respectez et respectons les gestes barrières, c’est très important. Allez Paris ! Tous solidaires.”