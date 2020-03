Coronavirus, le message de Guillaume Hoarau

Face à la pandémie du Coronavirus Covid-19, le monde du sport est à l’arrêt. Ainsi, de nombreux clubs et joueurs réalisent des dons afin de venir en aide au personnel soignant et aux personnes les plus démunies. En cette période de confinement, le PSG donne également la parole à certains de ses anciens joueurs afin de faire passer un message pour éviter la propagation du Covid-19. Aujourd’hui, l’ancien attaquant parisien, Guillaume Hoarau, s’est exprimé sur cette crise sanitaire via les réseaux sociaux du PSG.

“Salut à tous, c’est Guillaume Hoarau, ancien de la maison. Je vous fais ce petit message pour vous envoyer beaucoup de force et de courage pendant cette période de confinement. Il est ultra important de garder toutes les mesures d’hygiènes demandées et la distance sociale. Ce n’est pas évident pour personne mais il faut respecter tout cela. J’espère qu’on ressortira grandi de cette dure épreuve. Paris est magique, à bientôt. Je vous ai composé une petite chanson (voir ci-dessous).”