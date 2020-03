Coronavirus, le message de Pauleta

Face à la pandémie du Coronavirus Covid-19, le monde du sport est à l’arrêt. Afin d’améliorer la situation, beaucoup de sportifs de haut niveau encouragent leurs supporters à rester chez eux pour éviter toute nouvelle propagation du Coronavirus. De son côté, le PSG diffuse chaque jour un message d’un ancien Parisien. Aujourd’hui, la légende du club de la capitale, Pedro Miguel Pauleta, a pris la parole.

“Bonjour supporters, c’est Pedro Pauleta. Aujourd’hui, nous traversons un moment très difficile et compliqué pour tout le monde. J’espère que vous, en tant que supporters du Paris Saint-Germain, vous restez chez vous, c’est très important d’avoir ce respect. Je sais que nous, supporters de Paris, nous allons donner cet exemple pour la France et pour tout le monde. Merci beaucoup et allez Paris” a déclaré l’Aigle des Açores dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du PSG.