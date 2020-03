Coronavirus – Les nouvelles mesures menacent-elles le PSG/BVB ?

Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19 occupe le centre des attentions. Hier, à cause d’une centaine de cas sur le territoire français, le gouvernement a annoncé – via le ministre de la Santé Olivier Véran – que les préfets avaient ainsi reçu “des consignes pour annuler les rassemblements, y compris en milieu ouvert, quand ils conduisent à des mélanges avec des personnes issues des zones où le virus circule possiblement“. Une mesure qui s’inscrit dans des mesures de stade n°2, et qui peut évoluer en fonction de la propagation ou non du virus.

Hier, au Parc des Princes, on a vu du public en tribune, mais pas de poignées de mains officielles, pas d’escort kids avec les joueurs, une première rangée de l’auditorium condamnée au moment des conférences de presse ou encore une zone presse limitée à la simple présentation de Marquinhos… qui d’ailleurs à l’évocation de l’hypothèse d’un huis-clos pour le PSG/BVB a clamé : “Autant annuler ! Ils ont eu le soutien de leurs supporters, on veut le soutien de nos supporters !” Car, oui, le 12e homme aura son importance le soir du 11 mars. Si le match d’UEFA Champions League se joue effectivement…

Le PSG/BVB peut-il être menacé d’un report ou de huis-clos ? Il est trop tôt pour proposer une réponse mais mardi on en saura un peu plus. Une réunion aura lieu ce matin là au ministère des Sports. La ministre Roxana Maracineanu recevra l’ensemble des acteurs du sport français pour définir un cap. Le lendemain, le PSG est attendu au Groupama Stadium de Lyon pour une demi-finale de Coupe de France.