Courbis : “Malgré Tuchel, le PSG s’est qualifié…”

Après sa victoire maitrisée face au Borussia Dortmund ce mercredi (2-0), le Paris Saint-Gemain s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une première depuis mars… 2016 ! Au terme d’un match sérieux, les Rouge & Bleu ont su retourner la situation en leur faveur. Malgré ce succès, le consultant pour RMC Sport, Rolland Courbis, émet des doutes sur l’influence de Thomas Tuchel dans le résultat final de cette double confrontation.

“Je n’ai aucun problème à complimenter Tuchel. Je suis le premier à applaudir quelqu’un qui le mérite. Mais dans les deux matches de Dortmund, je vais vous donner mon bilan. (…) Au match aller, Tuchel arrive à tirer au maximum 20% du potentiel de son équipe, que ce soit individuellement mais aussi collectivement. Sur le match retour, il y a ce concours de circonstance, avec la blessure de Thiago Silva qui lui enlève son option préférée avec Marquinhos au milieu de terrain et nous démontre qu’il y a donc une charnière qui se forme par hasard. (…) Quand je vois l’ambiance du groupe, où tout le monde s’est rassemblé et on l’a vu lors de la célébration des buts. Je ne suis pas sûr qu’avec 45 000 personnes ça se passe comme ça ! Et je ne suis même pas sûr que dans un match normal, avec du public, que le PSG se serait qualifié… Bilan : Il tire 20% de son équipe à l’aller et 50% au retour et arrive quand même à se qualifier… Donc malgré Tuchel, le PSG s’est qualifié !”