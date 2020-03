Courbis sur le report du match face à Strasbourg : “C’est une très bonne chose pour Paris”

Alors que le match face à Strasbourg a été reporté pour cause de propagation du Covid-19 dans la région du Haut-Rhin, le PSG va bénéficier de quelques jours de récupération en plus que le Borussia Dortmund en vue du huitième de finale retour de Ligue des champions entre les deux équipes mercredi prochain. Interrogé sur ce report de match face au RCSA dans l’émission les GG du Sport sur RMC, Roland Courbis estime que cela représente une bonne nouvelle pour les Rouge et Bleu.

“Quand je vois le calendrier et qu’il y a eu un match trois jours avant contre Lyon et que le match de Dortmund est quatre jours après le match de Strasbourg. Sincèrement, se faire un bon entraînement aujourd’hui pour préparer Dortmund, c’était pour moi la bonne formule. Je vais même plus loin. S’il n’y avait pas eu ce virus, je pense même que, dans l’intérêt du football français, on pouvait demander le report du match de Strasbourg pour se préparer contre Dortmund. Parce que si le PSG a justement eu les qualités pour avoir cette dizaine de points d’avance, c’est pour se permettre aussi de faire l’impasse sur certains matches. Une possible équipe de CFA face à Strasbourg ? N’exagérons pas quand même car il y a un effectif capable de doubler les postes. C’est sûr qu’il y a une liste de blessés qui est tout simplement anormale et inquiétante mais la possibilité de mettre l’équipe bis et de ne pas faire ce que j’ai entendu : c’est de préparer le match de Dortmund à Strasbourg. Ça sincèrement, je n’y croyais pas une seconde et je trouve que c’est une très bonne chose pour Paris.”