De la Champions League au mois d’août ?

Faire barrière au Covid-19, tel est l’objectif général alors que près de trois milliards de personnes sont désormais confinées sur les différents territoires. En France, officiellement, chacun doit rester chez lui autant que possible jusqu’au 15 avril, et jusqu’à nouvel ordre. Dans ce contexte, difficile d’avoir la tête au football, mais tout de même… les supporters du PSG ont envie de connaître la suite de l’histoire, avec un final en Ligue 1 qui doit mener à un nouveau sacre, deux finales de coupes nationales et le terme de la Ligue des champions. Quand ? Comment ? Il faut se contenter de projections.

La reprise des compétitions est espérée au mieux mi-mai, au pire mi-juin. En Espagne, on parle d’une UEFA Champions League qui irait jusqu’à août voire des derniers tours qui se joueraient tous en août puisque la priorité sera donnée aux championnats nationaux afin de conclure les compétitions domestiques en juillet. Sans oublier qu’il faudra limiter dans un premier temps les déplacements internationaux.

Dans ce cas de figure, après les vacances des joueurs, la saison 2020/2021 débuterait en septembre/octobre et la trêve hivernale pourrait sauter. Le casse-tête s’annonce redoutable, d’autant plus qu’il faudra inclure dans le prochain calendrier les dates Fifa et l’Euro 2021 en juin.