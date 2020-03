Débat CS – Neymar vous-a-t-il convaincu ?

Le football, et le sport en général, se trouve donc à l’arrêt total en cette période extrêmement compliquée. Et comme le football est à l’arrêt, pourquoi ne pas en profiter pour débattre entre nous sur notre club de cœur ? On vous propose donc, en ce mercredi soir, de débattre sur un joueur, et non des moindre : Neymar Jr.

On le sait, l’été 2019 de Neymar Jr a été pour le moins tumultueux. Désireux de rallier le FC Barcelone, qu’il avait quitté avec fracas deux ans plus tôt pour le PSG, le Ney avait logiquement suscité une certaine perplexité chez les supporters rouge et bleu. Car oui, ils en attendaient bien plus de la part de celui qui était censé faire passer un cap au club de la capitale. Au lieu de cela, après deux années clairement décevantes sur la scène continentale, le fougueux brésilien donnait surtout l’impression de vouloir quitter le navire contre vents et marées, un navire en situation d’échec, et c’était bien là le principal problème.

Beaucoup diront que ses blessures, lui faisant louper les échéances les plus importantes, n’étaient pas de son fait. Mais à cela, on pourrait tout simplement rétorquer que les absents ont toujours tort. Néanmoins, après l’épisode estival relaté quelques lignes plus haut, le numéro 10 francilien a tout de suite affiché un visage conquérant, répétant dès qu’il en avait l’occasion sa détermination de faire rayonner le Paris Saint-Germain aux yeux du Vieux Continent. Des paroles qu’on attendait converties en actes sur la pelouse. On le sait, là aussi, Neymar est un joueur hors norme. Un joueur qui, quand il le souhaite, peut se balader au sein du championnat de France. Dès lors, des points, il en a fait gagner au PSG.

Son retour à la compétition, à la mi-septembre, dans une hostilité certaine à son égard, permet par exemple à Paris d’engranger des points précieux : il est en effet le seul scoreur face à Strasbourg, Lyon et Bordeaux. Trois succès sur le plus petit des scores donc, schématiquement, 9 points remportés grâce à Neymar. Pourtant, durant un long moment, on a eu du mal à retrouver le Neymar explosif et déroutant que beaucoup admiraient. Efficace il l’était, mais pas vraiment flamboyant pour autant. Un tournant s’opère pour le joueur, et le PSG, lors du match face à Montpellier le 7 décembre dernier. Lors de cette confrontation en terre héraultaise, les hommes de Thomas Tuchel proposent un spectacle extrêmement moyen jusqu’à la 75e minute de jeu. Minute à laquelle Neymar se réveille pour inscrire un sublime coup-franc faisant suite à l’expulsion de Pedro Mendes. La machine Neymar se lance définitivement à cet instant.

Cela coïncide avec l’instauration du fameux 4-4-2 et le quatuor Di Maria – Mbappé – Icardi – Neymar. Dès cet instant, l’attitude de l’Auriverde est irréprochable sur le terrain : batailleur, peu avare en efforts, altruiste et décisif, il joue son meilleur football. Au même moment, beaucoup se font la voix du joueur formé à Santos en expliquant son bonheur d’être finalement resté à Paris. Tout va donc pour le mieux pour le Ney jusqu’à son énième blessure, cette fois face au MHSC. Une indisponibilité de plusieurs semaines qui freine clairement son ascension physique et technique.

Il reviendra finalement à temps pour être aligné face au Borussia Dortmund lors du match aller de Ligue des Champions le 18 février dernier. Un 8e de finale aller qui voit les Parisiens s’incliner sur le score de 2-1. Grandement décevant, comme toute l’équipe, Neymar assure au moins le minimum syndical en inscrivant ce fameux but à l’extérieur. Du fait de cette absence prolongée, autre chose a sauté aux yeux : la condition physique du Brésilien, clairement hors de forme. La suite, c’est une prestation toute en abnégation face à ce même BVB lors du match retour le 11 mars dernier. Une nouvelle fois buteur, il a tout donné pour faire gagner le PSG, au même titre que ses dix partenaires. Image forte, on le verra en pleur une fois la qualification en poche face aux supporters venus nombreux en dehors du stade. Signe, peut-être, de toute sa frustration accumulée.

Dans l’hypothèse où la saison ne reprenait finalement pas, et après ce très court panorama des derniers mois de Neymar Jr, la question est donc la suivante : est-ce que ce Neymar vous a convaincu ? Est-ce que vous pensez envisageable de le voir poursuivre sous la tunique parisienne la saison prochaine ? Où, au contraire, pensez-vous qu’il forcera à nouveau son départ ? C’est désormais à vous de réagir dans la section commentaire !