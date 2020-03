Degorre : “Le but de Mbappé ? Tout est parfait !”

Le Paris Saint-Germain s’est qualifié facilement pour sa 18e finale de Coupe de France de son histoire ce mercredi face à l’Olympique Lyonnais (1-5). Parmi les joueurs qui ont brillé lors de cette rencontre, on retrouve bien évidemment Kylian Mbappé. Le jeune parisien a inscrit un triplé dont un but exceptionnel qui a fait le tour du monde.

Interrogé sur cette réalisation, le journaliste Damien Degorre considère que toute l’action était “parfaite”.

“Le deuxième but de Mbappé est un chef d’oeuvre ! Ce que j’ai aimé c’est non seulement son accélération, le fait qu’il lève la tête pour voir s’il y a des joueurs démarqués, mais aussi sa récupération au départ ! Tout est parfait ! Défensivement il est très bon, il anticipe bien la balle de Guimares, il récupère la balle, il accélère, il y a un changement de rythme, il y a du dribble, une feinte de frappe et un but magnifique… Oui c’était magnifique !”