Des entretiens de poids à Amsterdam pour le président al-Khelaïfi

Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, s’est rendu lundi à Amsterdam pour assister au congrès annuel de l’UEFA. Ce sommet est l’équivalent d’un parlement européen du football. Il rassemble les présidents et secrétaires généraux des 55 associations membres pour prendre des décisions qui contribuent à façonner le football européen. L’événement présidé par Aleksander Čeferin a lieu 100 jours avant le début de l’Euro qui fêtera son 60e anniversaire. Dans ce cadre, outre des rencontres toujours plaisantes comme avec Ruud Gullit (la photo ci-dessus) Nasser al-Khelaïfi a longtemps échangé avec le président de l’UEFA, mais également avec Andrea Agnelli, le président de l’ECA et de la Juventus ou encore Noël Le Graët, le président de la FFF désireux de voir Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques de Tokyo. Au delà de ce sujet, le président du PSG et le patron de la FFF ont abordé le thème du poids du football français sur la scène européenne, et comment l’optimiser…