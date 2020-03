Di Maria est le joueur qui crée le plus d’occasions en Europe

Depuis deux saisons, Ángel Di María est l’un des joueurs les plus réguliers de l’effectif du Paris Saint-Germain. Depuis le début de l’exercice 2019-2020, le numéro 11 parisien totalise 12 buts et 20 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues. Des bonnes saisons qui se confirment dans les statistiques. En effet, dans sa lettre hebdomadaire, l’Observatoire du Football – CIES – montre que l’Argentin de 32 ans est le joueur qui crée le plus d’occasions en Europe, parmi les cinq grands championnats européens. L’année passée, le Parisien a crée 32 occasions, soit une situation de but toutes les 82 minutes. Il devance Thomas Müller (31 occasions / Bayern Munich), Lionel Messi (29 occasions / FC Barcelone) et Kevin De Bruyne (28 occasions / Manchester City).

Top 5 des joueurs créant le plus d’occasions l’année passée

Ángel Di María (Paris Saint-Germain) – 32 occasions, soit 1 occasion / 82 min Thomas Müller (FC Bayern Münich) – 31 occasions, soit 1 occasion / 73 min Lionel Messi (FC Barcelone) – 29 occasions, soit 1 occasion / 87 min Kevin De Bruyne (Manchester City) – 28 occasions, soit 1 occasion / 87 min Papu Gómez (Atalanta Bergame) – 22 occasions, soit 1 occasion / 129 min

Mais sur les cinq dernières saisons, Ángel Di Maria se situe à la deuxième place (109 occasions, soit une toutes les 100 minutes) derrière son compatriote argentin, Lionel Messi, qui comptabilise 150 occasions (soit 1 toutes les 90 minutes). Dans ce classement, Neymar Jr figure à la 4ème place avec une occasion toutes les 131 minutes.

Top des joueurs créant le plus d’occasions lors des cinq dernières saisons