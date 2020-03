Di Meco : “Ce ne sera pas non plus facile pour Dortmund de jouer dans un stade vide”

La nouvelle est donc tombée : la rencontre opposant le PSG au BVB prévue ce mercredi soir se jouera à huis clos. Une décision lourde de conséquences, surtout au vu du contexte. Mais pour Éric Di Meco, ce sera également très difficile pour les hommes de Lucien Favre d’évoluer dans cette ambiance très particulière.

“Le football est un spectacle. Et le propre d’un spectacle est de le jouer devant du monde. On est tous déjà entré sur un terrain en étant un peu moins bien, et la ferveur de ton stade te fait te sublimer et fait que tu sens moins la fatigue. Parce que oui, tu n’es pas toujours bien quand tu entres sur un terrain. Donc ça oui, c’est sûr que ça va être un vrai manque pour les Parisiens. Après, il y a aussi la réalité du terrain : est-ce que Paris est capable de gagner 1-0 ou 3-1 contre Dortmund ? Moi je pense que c’est possible… Mais ce ne sera pas non plus facile pour Dortmund de jouer dans un stade vide, il ne faut pas croire. Parce que des fois, la motivation tu vas la chercher aussi quand tu joues à l’extérieur“, a expliqué Di Meco sur les ondes de RMC.