Diallo : “Finir la saison en cours est un objectif majeur”

L’interruption de la saison est un souci sanitaire, sportif et économique pour les clubs. En tant que Secrétaire général de l’UCPF et président du CoSMoS, (organisation patronale du sport), Philippe Diallo va représenter le secteur du sport au sein de la cellule de crise du ministère de l’Économie et des Finances qui doit gérer les conséquences de l’arrêt de l’activité à cause du confinement lié à la pandémie de covid-19. Il insiste sur le fait que pour des raisons économiques les compétitions doivent reprendre après la crise sanitaire.

“Il est encore trop tôt pour se rendre compte de l’ampleur exacte des conséquences économiques de la crise sanitaire que nous traversons. Mais, d’ores et déjà, la suspension de la Ligue 1 et de la Ligue 2 implique à date des pertes d’exploitation de plusieurs dizaines de millions d’euros. De ce point de vue, finir la saison en cours est un objectif majeur, explique Philippe Diallo à L’Equipe. L’unité et la solidarité de tous les acteurs sont la condition indispensable de la survie de notre secteur d’activité car nous devons non seulement amortir le choc pour la saison en cours mais aussi préparer et assurer dans des conditions optimales la prochaine saison.”