Diaz demande à Tuchel de replacer Marquinhos en défense centrale

Ce samedi, le PSG était censé disputer son 28e match de Ligue 1 face à Strasbourg. Une partie qui a finalement été annulée du fait de la propagation du Coronavirus. Prochaine partie pour les Parisiens donc, face à Dortmund dans trois petits jours. Et bien malin celui qui pourra donner la composition qu’alignera Thomas Tuchel ce mercredi. Kevin Diaz possède néanmoins une requête : que le technicien allemand replace Marquinhos au sein de la charnière rouge et bleu.

“Le match contre Strasbourg ? Je peux te dire qu’aucun joueur parisien n’avait envie de jouer là-bas. Le match de Dortmund ? J’ai revu deux fois le match aller, et oui, Thomas Tuchel s’est trompé, ça peut arriver. Il reste un match retour et le PSG est totalement dans la course. Maintenant, il y a une chose qui est claire au Paris Saint-Germain : tu as un Champion du Monde, qu’il ait joué ou pas, il s’appelle Kimpembe, et lui est à 100%. Tu as, en plus, le défenseur titulaire du Brésil, Marquinhos. Est-ce qu’on peut le mettre à son poste s’il vous plaît Monsieur Tuchel ? Devant lui, tu as un international argentin. Avec lui, tu peux mettre Idrissa Gueye. Au PSG, tu as des joueurs. Ensuite, tu as Thiago Silva qui revient tout juste de blessure et qui a 35 ans… Tu ne peux pas postuler pour être titulaire dans ce match, c’est juste impossible“, a expliqué Diaz sur les ondes de RMC.