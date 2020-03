La séance d’entraînement du PSG sans un Mbappé présent au camp des Loges

A la veille d’un match plus que capital contre le Borussia Dortmund, le PSG s’entraîne ce mardi à 11 heures dans un contexte de psychose à cause du covid-19. Mais rayon santé, c’est celle de Kylian Mbappé qui inquiète au club puisque le jeune attaquant est souffrant depuis dimanche (possible angine). Si à 11h00 Kylian Mbappé n’était sur les terrains du centre d’entraînement Ooredoo, il était bien au camp des Loges ce matin. C’était la seule absence majeure à relever, Thiago Silva et Edinson Cavani étant bien au milieu de leurs partenaires.