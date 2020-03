Direct – OL / PSG : 1-3

Ce mercredi soir (match visible ici gratuitement), le PSG se frotte à la plus forte des oppositions possibles actuellement en France : l’Olympique Lyonnais, chez lui, au Groupama Stadium où il a fait le plein de confiance en battant successivement la semaine dernière la Juventus (1-0) et l’ASSE (2-0). Le PSG est à Décines, sans Thiago Silva, Ander Herrera, Eric Maxim Choupo-Moting (indisponibles), Colin Dagba (reprise) et Presnel Kimpembe (suspendu). Thomas Tuchel a décidé pour cette affiche de replacer Marquinhos en défense centrale, avec Thilo Kehrer. Thomas Meunier est à droite et Layvin Kurzawa à gauche. Dans l’entre-jeu on trouve un tandem Gueye-Paredes. Le quatuor d’attaque est composé de Pablo Sarabia, Edinson Cavani, Kylian Mbappé et Neymar.

La rencontre part fort et après plusieurs opportunités de part et d’autre, c’est Terrier (1-0, 11e) qui ouvre la marque pour l’OL sur une occasion générée à partir d’une perte de balle de Kurzawa. Trois minutes plus tard, sur un corner frappé par Sarabia, Kurzawa reprend de la tête et Mbappé pousse le ballon dans la cage (1-1, 14e). Le rythme retombe un peu, à la 43e minute un débordement puis un centre de Neymar est repris en première intention par Cavani et ça fait poteau ! Dommage pour le PSG. 1-1 à la pause. Neymar rentre a vestiaire en boitant bas. Mais il reprend bien. Jusqu’a l’heure de jeu, le PSG ne propose pas grand chose. Mais Mbappé déborde alors côté gauche, Marçal fait main, penalty. Le Brésilien est averti une seconde fois, il laisse ses partenaires à dix. Neymar quant à lui transforme (1-2, 64e). A la 70e minute, Mbappé refait la différence. De son camp il part balle au pied, élimine Marcelo et bat Lopes ! Magistral.

OLYMPIQUE LYONNAIS – PARIS SAINT-GERMAIN

Demi-finale de la Coupe de France – Mercredi 4 mars 2020 à 21h10 au Groupama Stadium (Décines) – Diffuseurs : France 2 et Eurosport 2. Arbitre : Buquet. Buts : Terrier (11e), Mbappé (14e), Neymar (64e sp), Mbappé (70e) – Avertissements : Kurzawa (30e), Marçal (37e et 61e), Meunier (54e), Mbappé (66e), Dubois (67e)

OL : Lopes – Dubois (Andersen 75e), Marcelo, Denayer (c), Marçal – Rafael, Tousart, Bruno, Aouar – Toko Ekambi, Dembele (Rafael 66e), Terrier. Entraîneur : Garcia. Remplaçants : Tatarusanu, Andersen, Rafael, Caqueret, Lucas, Traoré, Gouiri.

PSG : Navas – Meunier, Kehrer, Marquinhos (c), Kurzawa – Sarabia, Paredes, Gueye (Verratti 66e), Neymar – Cavani (Icardi 75e), Mbappé. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Rico, Kouassi, Bernat, Di Maria, Verratti, Draxler, Icardi.