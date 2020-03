Distin : “J’étais déjà en discussion avancée avec le PSG avant la finale de Coupe contre Gueugnon”

Le Paris Saint-Germain est en pause depuis sa victoire lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund au Parc des Princes (2-0). La propagation du Coronavirus fait que le sport dans sa globalité est à l’arrêt, c’est donc l’occasion de faire un retour dans le passé du club de la capitale.

C’est ce qu’a fait l’émission l’After Foot, qui est revenue sur la défaite des Rouge & Bleu en finale de la Coupe de la Ligue face à Gueugnon en 2000 (0-2). L’ancien défenseur guegnonnais, Sylvain Distin, explique que ce succès n’a pas influé sur son arrivée au PSG dans les mois qui ont suivi.

“Gagner une Coupe de la Ligue avec Gueugnon c’était énorme, mais ce n’est pas ça qui a fait que je suis arrivé au PSG. (…) C‘était peut-être une belle histoire pour les journaux, mais le PSG ne recrute pas des joueurs sur une rencontre. C’est un grand club qui suit des joueurs… Ils avaient un plan de recruter des jeunes de la banlieue parisienne et je rentrais dedans. Il voulait déjà que je revienne l’année d’avant, et j’étais en négociation avec eux mais sans contrat professionnel… Après il y a plein de choses que les gens ne savent pas et c’était plus attirant pour les journaux que ce ne soit pas passé comme ça. Mais je peux vous garantir que j’étais déjà en discussion avancée avec le PSG avant la finale de Coupe contre Gueugnon.“