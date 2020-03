Ducrocq : “Il n’y aura plus de match de haut-niveau cette saison”

Alors que le confinement s’intensifie pour des raisons sanitaires liées à la pandémie de covid-19, le pessimisme augmente chez certains consultants. Ainsi, Pierre Ducrocq pense que la saison est terminée, qu’il n’y aura plus de match, car si les compétitions sont arrêtées plusieurs semaines, comme en été, le temps de préparation physique sera le même, plusieurs semaines, comme en été. Ce qui réduira d’autant la période de compétition de fin de saison. C’est ce qu’il a expliqué sur RMC. Pour rappel, dix journées de Ligue 1, deux finales de Coupes nationales, et au moins un quart de finale de l’UEFA Champions League, c’est à minima ce que le PSG doit encore jouer cette saison alors que les compétitions sont suspendues jusqu’à nouvel ordre pour des raisons sanitaires. Il reste donc entre 13 et 17 matches à jouer pour le PSG cette saison, sachant qu’il faut au moins deux jours francs entre deux matches consécutifs. Il faudrait donc idéalement que la suspension globale ne dépasse pas les huit semaines.

“Ce sera déjà dur de faire des programmes d’entretien. Et qu’ils soient respectés. Dans ces conditions c’est compliqué de monter en intensité si tu n’as pas le matériel chez toi pour cavaler sur un tapis de course. Tu ne peux pas aller en salle, peut-être que dans quelques jours tu ne pourras même plus sortir. Difficile d’avoir un entretien intense. Ce sera d’autant plus long de se remettre à niveau derrière. Pour moi, c’est fini. La saison est terminée. Il n’y aura plus de match de haut-niveau cette saison. Regardez ce qu’il se passe l’été après cinq semaines d’interruption. Quand ça va reprendre, tu n’auras pas le temps surtout que si tu dois reprendre la compétition il faudra très vite enchaîner. Tu n’auras donc pas le temps de te remettre à niveau.”