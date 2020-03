Ducrocq : “Je n’ai pas mis Zlatan dans mon XI, parce que je ne peux pas cautionner tout ce qu’il a fait au PSG”

Dans ses colonnes, le journal L’Equipe a publié le XI de légende du Paris Saint-Germain fait par les lecteurs. Un XI qui en a scandalisé plus d’un. Sur les ondes de RMC, Pierre Ducrocq s’est prêté à ce petit jeu. Et contrairement à ce qu’on a pu voir au sein du quotidien sportif, lui ne place pas Zlatan Ibrahimovic dans son équipe-type.

“L’équipe, je me la suis faite : j’ai mis Lama dans les buts, même si Joël Bats a marqué mon enfance. Mais j’ai mis Lama parce que je n’ai jamais eu un gardien aussi fort derrière moi. J’ai mis Ricardo – Roche dans l’axe. Fournier à droite, et Maxwell à gauche. Maxwell parce que c’était un vrai beau latéral gauche. Au milieu, j’ai mis Luis (Fernandez). Vincent Guérin ? Oui et non… J’aurais pu le mettre, mais j’ai aussi Raï, j’ai Susic, j’ai Ronaldinho sur la gauche, j’ai Georges Weah devant. Je n’ai pas mis Zlatan parce que bien que ce soit un joueur énorme, je n’ai pas pu cautionner ce qu’il a fait au PSG, je n’ai pas tout aimé. Donc, je n’arrive pas à le mettre.”