Ducrocq : “Je ne suis pas pour une présence de Thiago Silva face à Dortmund”

Nous sommes à huit jours du match retour de la Ligue des Champions qui va opposer le Paris Saint-Germain au Borussia Dortmund. Après un match aller très mitigé et une défaite à la clé (2-1), les Parisiens auront à coeur de réaliser une grande partie et se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Blessé face aux Girondins de Bordeaux, le capitaine Thiago Silva pourrait revenir à temps pour disputer cette affiche.

Une nouvelle qui n’emballe pas le consultant pour RMC, Pierre Ducrocq.

“J’adore Thiago Silva, il ne faut pas remettre en cause la qualité de ce joueur, sauf que physiquement il ne sera pas prêt pour le match de Dotmund s’il ne revient que trois jours avant. Aussi c’est un joueur qui a une fâcheuse tendance à reculer. J’étais à Amiens, la mi-temps qu’il joue, il ne fait que reculer et pousse donc ses coéquipiers à le faire aussi. Contre Dortmund ça a été pareil. Sur le match retour, il va falloir être costaud défensivement et pas seulement dans tes 18 mètres. Il va falloir être haut sur le terrain pour que ton bloc équipe puisse mettre la pression. (…) Dans un match comme celui contre Dortmund, il vaut mieux pour les Parisiens que tu perdes en expérience ou dans la relance, qui peut être excellente chez Thiago Silva pour gagner en caractère comme avec Kimpembe.”