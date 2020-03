Ducrocq : “Mbappé ne peut pas tout faire”

C’est presque officiel désormais. Kylian Mbappé (21 ans) ne devrait pas participer aux Jeux Olympiques de Tokyo l’été prochain, comme il l’espérait et l’avait annoncé depuis plusieurs mois déjà. En effet, le PSG refuse de libérer ses joueurs pour cette compétition car il n’en a pas l’obligation et que les dates ne correspondent pas avec le calendrier de la FIFA. Pierre Ducrocq estime que cette décision est logique car l’attaquant va déjà disputer l’Euro avec l’Équipe de France et qu’il ne peut pas tout faire.

“Je peux comprendre que c’était un rêve qu’il avait de faire les JO, mais tu ne peux pas tout faire. Si normalement tu dois aller loin en Ligue des champions et aussi aller loin à l’Euro, tu ne peux pas tout faire. Tu vas revenir la saison d’après, tu vas être carbo. Tu ne peux pas t’adapter, affirme Pierre Ducrocq sur les antennes de RMC. Il y en a d’autres qui peuvent y aller, comme lui, qui sont sélectionnables. Tous les jeunes qui sont en équipe de France, d’habitude, ne vont plus faire les JO. D’autres jeunes pourraient exiger d’y aller. À un moment donné, il faut savoir prioriser tes objectifs.“