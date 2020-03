Ducrocq : “On peut penser que 50 ans c’est peu, mais on a l’impression que le PSG existe depuis toujours”

L’année 2020 est particulière pour le PSG. En effet, le club de la capitale, né en 1970, fête ses 50 ans. À cette occasion, le club de la capitale a accordé une interview – sur son site officiel – à un ancien joueur parisien, Pierre Ducrocq (1994-2002). L’ancien Titi du PSG est revenu sur ses débuts avec les Rouge et Bleu avant de s’exprimer sur les 50 ans du club.

Ses débuts en pro en 1995 face à Lyon en Coupe de la Ligue

“Je n’en ai pas beaucoup de souvenir honnêtement. Si ce n’est le sentiment d’un premier aboutissement. Et puis quand on fait le premier match, on a rapidement envie de faire le deuxième. Et tout bascule très vite. C’est surtout le Parc des Princes qui me reste en mémoire, c’est un rêve d’enfant qui se réalise. C’est aussi beaucoup de pression, mais positive. J’étais entouré de joueurs incroyables, Antoine Kombouaré, Alain Roche, Paul Le Guen, Vincent Guérin, Bernard Lama, George Weah, David Ginola, Valdo… j’en oublie sans doute. J’avais des étoiles plein les yeux.”

Les 50 ans du PSG

“C’est très touchant. On peut penser que 50 ans c’est peu, mais on a l’impression que le PSG existe depuis toujours. Il s’est passé tellement de choses en 50 ans, il y a tellement de choses à raconter… j’ai presque 50 ans moi-même (43 ans, ndlr), je vais fêter cela avec le club. Je suis heureux et fier de faire partie de cette histoire.”