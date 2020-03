Dugarry : “La meilleure manière de préparer Dortmund c’est de gagner contre Lyon”

Le match de ce soir entre Lyon et le PSG en demi-finale de Coupe de France semble être la répétition idéale en vue du huitième de finale retour des Rouge & Bleu contre le Borussia Dotmund. Pour Christophe Dugarry, l’entraîneur du PSG doit aligner la meilleure équipe possible contre les Lyonnais. “J’espère bien que Thomas Tuchel prépare déjà Dortmund. […] Je pense que son idée c’est de gagner ce match et donner le plus de temps de jeu possible, explique Dugarry dans son émission Team Duga sur RMC. Il n’a pas pu préparer comme il le faut ce match retour avec les absences de Neymar, des blessés. […] C’est bien de penser à Dortmund, mais la meilleure manière de préparer Dortmund c’est de le gagner ce match donc il faut avoir l’équipe la plus compétitive possible.“