Dugarry : “Marquinhos est le véritable patron de cette équipe”

Impressionnant lors de la victoire face au Borussia Dortmund en huitième de finale retour de Ligue des champions (2-0), Marquinhos s’est montré irréprochable aussi bien sur le terrain que dans son rôle de capitaine. Le défenseur parisien a formé un duo solide avec Kimpembe en charnière centrale. Dans Team Duga sur RMC Sport, Christophe Dugarry a tenu à mettre en lumière la performance de l’international brésilien.

“Pour moi, Marquinhos est le véritable patron de cette équipe. Il a été tout simplement exceptionnel. Alors est-ce que c’est Kimpembe qui a été aidé par Marquinhos ou l’inverse, je n’en sais rien. J’ai envie de parler de Marquinhos en parlant aussi d’un duo, tellement les deux ont été magnifiques. La dernière demi-heure était compliquée, le PSG a beaucoup reculé et a été acculé sur son but et là, ils ont été très concentrés, appliqués et agressifs. On sentait que chaque dégagement du ballon et intervention étaient agressifs, méchants dans le bon sens du terme. Je trouve qu’ils ont été, Marquinhos notamment, très intelligents dans leur façon de défendre face à Haaland (…) Ils ont réussi à le mettre hors d’état de nuire. Pour moi, Marquinhos est l’homme fort de ce PSG-là.”