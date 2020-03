Dugarry : “On a envie de ressortir le collectif de cette équipe”

En huitième de finale retour de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a retourné la situation du match aller en s’imposant 2 à 0 face au Borussia Dortmund. Une victoire qui permet aux Parisiens de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition, une première depuis quatre ans. Christophe Dugarry a aimé l’attitude des Rouge et Bleu et a tenu à le faire savoir sur les antennes de RMC.

“On a envie de ressortir le collectif de cette équipe. On a vu une équipe lus combative que talentueuse, c’est surtout ce qu’on attendait de ce PSG. J’ai l’impression que Dortmund a fait le match du PSG à l’aller. Et vice-versa. Malgré tout le talent de cette équipe du PSG, le collectif primera toujours sur les individualités, estime Dugarry. On se rend compte une nouvelle fois que si talentueuse que sont les individualités de ce PSG, si elles ne sont pas dans un esprit collectif, de combativité, de générosité, d’intensité, c’est une équipe moyenne. (…) Si le PSG arrive à allier son talent avec son sens du collectif, c’est 4-0 à l’aller et 4-0 au retour. Mais dès qu’ils ne mettent pas l’envie, l’intensité ou qu’ils ne sont pas concernés, ça devient une équipe lambda, capable de perdre contre n’importe qui et de déjouer, juge encore Dugarry. En faisant juste le minimum qu’il faut en Ligue des champions, ils ont été capables de renverser un Dortmund qui a été un peu pâle hier. Pour aller plus loin, il faudra réunir les deux : le talent et la combativité.”