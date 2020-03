Duluc : “Si l’OL veut gagner un trophée, la plus grande chance c’est d’éliminer le PSG”

Vainqueur de la Juventus, en 8es de finale aller de la Ligue des champions, et de Saint-Étienne dans le derby, l’Olympique Lyonnais est en pleine dynamique positive depuis quelques matches. Cela tombe bien, le PSG se rend au Groupama Stadium, mercredi, dans le cadre de la demi-finale de la Coupe de France. Pour Vincent Duluc, la meilleure chance de remporter un trophée cette saison pour le club rodhanien est d’éliminer le PSG à ce stade de la compétition.

“C’est la première fois que je vois Lyon comme ça cette saison. On ressent un truc. Cela peut déclencher une série. Être capable de contester un PSG qui aura très très envie de gagner, elle est-là la question ? C’est de la Coupe, Garcia doit faire tourner un peu… Si on regarde bien, si l’OL veut gagner un trophée, la plus grande chance c’est d’éliminer le PSG à domicile, explique Duluc sur le plateau de La Chaine L’Équipe. La plus grande chance de gagner un trophée, c’est de gagner mercredi. Ce n’est pas un match ou Lyon n’a pas de pression ou s’en fiche, c’est sa meilleure chance de gagner un trophée.“