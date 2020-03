Edouard Michut très courtisé

Le mercato ne concerne pas seulement les joueurs des équipes fanions. Plusieurs titis du PSG intéressent également d’autres clubs. En fin de contrat aspirant avec les Rouge & Bleu en juin 2021, Edouard Michut ne manque pas de prétendants. Déjà annoncé intéressés il y a quelques mois, le FC Barcelone et Manchester City suivraient toujours le milieu de terrain qui est surnommé le nouveau Verratti selon les informations de Sport. Mais les deux clubs ne sont pas seuls sur le dossier, la Juventus Turin et Valence s’intéressent également à Michut. Le quotidien sportif catalan conclut en expliquant que le FC Barcelone veut rendre la pareille au PSG, qui lui a chipé Kays Ruiz-Atil et Xavi Simons ces dernières années.