Emery : “On avait joué un match contre Barcelone et un autre contre Aytekin”

En battant 2-0 le Borussia Dortmund et en se qualifiant pour les quarts de finale de l’UEFA Champions League, le PSG a mis fin à un cycle infernal d’échecs en huitième de finale né un soir de catastrophe au Camp Nou. Chacun le sait ici, après avoir battu le FC Barcelone 4-0 au Parc des Princes, le Paris SG d’Unai Emery avait coulé 6-1 en Catalogne. C’était en 2017. Trois ans plus tard, la page est tournée. Mais l’amertume reste. D’autant plus que la fameuse “remontada” n’avait pas été que sportive. Si les joueurs du PSG avaient été en dessous de tout, sans l’assistance du corps arbitral jamais le Barça ne se serait qualifié. Rappelons que dix erreurs d’arbitrages décisives sur le résultat final avaient été comptabilisées dans un rapport. Et cela, Unai Emery ne veut pas qu’on l’oublie. Le technicien basque y a fait deux fois allusions sans un entretien accordé hier à Radio Marca : “Il y avait eu deux rencontres. On avait joué un match contre Barcelone et un autre contre Aytekin”, a lancé Unai Emery. “Avec le VAR on passait clairement ce tour.”