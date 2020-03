Marquinhos devrait débuter en défense, Paredes au milieu

La nouvelle nous a donc été délivrée par RMC un peu plus tôt dans la journée : Thiago Silva, malgré de bonnes sensations dernièrement à l’entraînement, ne figure pas dans le groupe retenu par Thomas Tuchel pour la réception du Borussia Dortmund. Le Brésilien a finalement été jugé trop juste physiquement par le staff. Une absence qui va forcément avoir des répercussions sur le onze rouge et bleu ce soir. En effet, comme l’évoque RMC, le capitaine parisien hors-piste, il serait plus que probable de voir Marquinhos descendre en charnière centrale au côté de Presnel Kimpembe. Dans ce cas, c’est Leandro Paredes qui pourrait en profiter pour intégrer le cœur du jeu avec Idrissa Gueye.

ONZE POSSIBLE DU PSG CE SOIR CONTRE LE BVB

PSG / Borussia Dortmund

Huitième de finale retour de l’UEFA Champions League – Mercredi 11 mars 2020 à 21 heures au Parc des Princes (Paris) – Diffuseur : RMC Sport 1 – Arbitre : M.Taylor (Angleterre).

PSG : Navas – Kehrer, Marquinhos (c), Kimpembe, Bernat – Di Maria, Paredes, Gueye, Neymar – Mbappé, Cavani. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Rico, Kouassi, Kurzawa, Diallo, Draxler, Icardi, Sarabia.

BVB : Bürki – Piszczek, Hummels, Zagadou – Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro – Sancho, Haaland, Brandt ou (T.Hazard). Entraîneur : Favre. Remplaçants : Hitz, Akanji, Schmelzer, Schulz, Reyna, Götze, T.Hazard.