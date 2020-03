En raison du Coronavirus, les joueurs de Dortmund privés de selfies et d’autographes

Depuis quelques semaines, l’épidémie de Coronavirus se répand à travers l’Europe. Si des événements sportifs sont encadrés voire annulés ou encore à huis clos, certains clubs prennent des dispositions. C’est le cas du Borussia Dortmund, adversaire du PSG en 8es de finale de la Ligue des champions.

En effet, Dortmund a annoncé dans un communiqué que ses joueurs ne devaient plus signer d’autographes, ni de prendre des selfies avec les supporters afin de prendre toutes les précautions.

“Afin de permettre à nos professionnels de rester en contact avec le ballon, nous vous demandons votre compréhension dans un proche avenir afin que les joueurs et les entraîneurs se passent temporairement de “selfies” avec leurs fans et ne signent pas d’autographes. Il s’agit de fermer une porte possible pour “Covid-19” au sein de l’équipe. Tant que le Coronavirus ne sera pas complètement maîtrisé, il n’y aura pas de séances d’entraînements publiques. Cela est également fait pour protéger les autres visiteurs. Nous vous demandons de bien comprendre cette décision qui, nous l’espérons, pourra réduire le risque d’infection“, explique le directeur sportif Michael Zorc dans un communiqué.