En Turquie, on parle d’une approche de Galatasaray pour Aouchiche

Désireux de repartir dans un nouveau cycle Galatasaray pense transformer et rajeunir l’effectif du club. Dans cette perspective, l’entraîneur stambouliote, Fatih Terim, a un objectif parmi d’autres : Adil Aouchiche (présenté comme un nouveau Zidane). C’est en tout cas ce qu’on peut lire en Turquie dans Takvim, FotoMac, et ailleurs. Le technicien turc aurait regardé et regarderait tous les matches du Titi du PSG, c’est à dire les rencontres en moins de 19 ans. Convaincu, Fatih Terim aurait demandé que le PSG et la famille d’Aouchiche soient contactés dans la perspective d’une signature du joueur qui aura 18 ans le 15 juillet. Cela bien qu’il soit difficile de les joindre en cette période de confinement.