Estadio Deportivo estime que la donne a changé pour Sergio Rico

Depuis le 23 février, rien n’est plus pareil concernant Sergio Rico. Prêté au PSG jusqu’au 30 juin par le Sevilla FC avec une option d’achat de 10M€, le gardien de but espagnol a vu ce jour là son capital confiance fondre. Son huitième match avec Paris, contre les Girondins de Bordeaux (4-3), a levé des doutes à cause de deux fautes de pied dont une synonyme de but. Ce qui fait dire au journal sportif andalou, Estadio Deportivo, que la donne a changé pour Sergio Rico à Paris. Depuis cette rencontre la rumeur d’une signature de Gianluigi Donnarumma – qui ne prolonge pas avec Milan – est revenue. Le jeune portier italien sera libre en 2021 et pourrait venir concurrencer Keylor Navas, sous contrat jusqu’en 2023. Car pour Alphonse Areola, il semble qu’un transfert au Real Madrid se profile au terme de son prêt. Il ne devrait pas y avoir de retour au PSG pour le Titi, à priori… et vu d’Espagne. Mais en ce 24 mars, rien n’est normalement acté.