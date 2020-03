Euro PSG 92-93 et Chelsea / PSG à revivre ce week-end

Le football se trouve logiquement en suspens depuis plus de deux semaines désormais du fait de la pandémie de Coronavirus touchant actuellement la planète. Période propice également pour revivre certains moments marquants de l‘Histoire du Paris Saint-Germain.

C’est en tout cas le créneau qu’a choisi d’emprunter le club de la capitale ce week-end : ce samedi soir sera en effet diffusé le documentaire Euro PSG 92-93. L’occasion pour les amoureux du PSG de revivre les premiers frissons européens de l’ère Canal+. Une campagne de Coupe UEFA qui s’achèvera par une élimination face à la Juventus de Turin de Roberto Baggio en demi-finales. Un documentaire à suivre sur tous les comptes, Twitter, YouTube, Twitch etc, du PSG à partir de 21h00.

Et ce dimanche soir, à la même heure, c’est Chelsea / PSG qui sera rediffusé. Un match au scénario dingue qui a été, avec certitude, l’un des matches les plus intenses et renversants du club de la capitale sous pavillon qatari.