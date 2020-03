Ève Périsset : “On a un programme personnalisé en fonction de notre matériel”

Confinée comme ses partenaires, la latérale du PSG Ève Périsset explique son quotidien durant cette crise sanitaire. Il est aussi fait de diététique et d’entretien physique en attendant la reprise des compétitions avec un PSG-OL décisif pour le titre de champion de France à disputer.

“Notre dernier entraînement collectif a eu lieu jeudi 12 mars. Le lendemain, le PSG a organisé une réunion d’information pour nous expliquer comment fonctionner. Concrètement, on a un programme de courses et de renforcement musculaire personnalisé, en fonction de notre matériel, explique la joueuse internationale Ève Périsset à France Football. Sur le plan personnel, j’ai mes animaux et la chance de profiter d’une terrasse. Sur le plan des activité, je fais beaucoup de ménage. La maison n’a jamais été aussi propre ! Comme on doit aussi faire attention à la diététique, le club nous a transmis un programme de nutrition.”