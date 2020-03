Favre : “Avec ou sans Mbappé, c’est différent”

Demain à 21h (RMC Sport 1), le PSG devra impérativement faire un résultat face au Borussia Dortmund – en huitième de finale de Ligue des champions – afin de poursuivre son aventure européenne en C1. Une rencontre qui se disputera sans les supporters parisiens suite au huis clos proclamé par la préfecture de police de Paris. Sur RMC Sport, l’entraîneur du BVB – Lucien Favre – s’est exprimé sur ce huis clos avant d’évoquer une hypothétique absence de Kylian Mbappé, incertain avant la rencontre en raison d’une angine.

“Le huis clos ? C’est très spécial (…) C’est très bizarre, tu n’as pas d’ambiance. Sans nos supporters, c’est toujours spécial. Sans les supporters de Paris, il n’y a rien qui se passe et c’est très bizarre. Ça change tout, il n’y a pas d’ambiance et d’émotion. On doit faire une préparation différente car on l’a su hier. C’est spécial pour les joueurs. Une absence de Mbappé ? Le PSG a une bonne équipe et ils ont beaucoup de joueurs très forts, de haut niveau. Mais c’est clair que Mbappé c’est spécial. Avec ou sans lui, c’est différent.”