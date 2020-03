Favre : “Nous ne pouvons pas nous limiter à simplement défendre”

Mardi, le Paris Saint-Germain reçoit le Borussia Dortmund pour le match retour des 8es de finale de la Ligue des champions. Si les conférences de presse d’avant-match ont été annulées, les deux entraîneurs se sont exprimés via les médias de leurs clubs respectifs. Lucien Favre s’est ainsi confié sur la rencontre de demain et veut contrecarrer les plans du club de la capitale française.

“Nous voulons et nous devons faire un grand effort ici si nous voulons nous qualifier. Nous devons faire un très bon match, jouer intelligemment et patiemment, a expliqué Favre sur le site officiel du BvB. Sur le plan défensif, nous devons faire un grand match, et nous devons aussi jouer en avant, jouer normalement entre guillemets. Nous voulons essayer de déstabiliser cet adversaire. Nous ne pouvons pas nous limiter à simplement défendre.“