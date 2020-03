Favre : “On fait deux grosses erreurs sur les buts parisiens, à ce niveau-là, on ne peut pas se le permettre”

Après la victoire au match aller (2-1), Lucien Favre et Dortmund se sont inclinés sur la pelouse du Parc des Princes (2-0), entraînant l’élimination du BVB en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le coach suisse a regretté les erreurs de son équipe sur les deux buts encaissés ce soir.

“On a dominé les 20 dernières minutes, mais également les 20 dernières minutes de la première mi-temps. Le début de match a été difficile, on prend un but totalement inutile sur un corner. On prend aussi un but avant la mi-temps. On fait deux grosses erreurs sur les buts que l’on encaisse et à ce niveau-là, on ne peut pas se le permettre, regrette l’ancien coach niçois sur RMC Sport. On n’a beaucoup trop subi le premier quart d’heure mais après on a bien réagi mais on a pas trouvé la solution pour être très très dangereux.”