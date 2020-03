Féminines : Résultats des internationales du PSG

La trêve internationale bat son plein en ce début de mois de mars pour l’équipe féminine du PSG. Petit point sur les résultats des internationales parisiennes.

France / Brésil

Pour son deuxième match du Tournoi de France, l’Equipe de France affrontait le Brésil hier. Et les joueuses de Corinne Diacre se sont une nouvelle fois imposée grâce à un but de Valérie Gauvin (1-0, 53e). La sélectionneuse française avait réalisé quelques chargements après le match contre le Canada. Eve Perisset était titulaire et a joué tout le match, Perle Morroni (81e) et Grace Geyoro (70e) sont entrées en jeu. Katoto et Diani sont restées sur le banc. Du côté du Brésil, Formiga et Luana étaient également titulaires.

Suède

La Suède d’Hanna Glas jouait les demi-finales de l’Algarve Cup pour attribuer la 5e place de ce tournoi amical au Portugal. Et la Suède s’est inclinée contre le Danemark (2-1). Glas était remplaçante et est entrée à la 62e.

Chili

Dans son deuxième match de la Turkish Women’s Cup 2020 le Chili s’est largement imposé contre le Kenya (3-0). C’est une deuxième victoire en deux matches pour les coéquipières de Christiane Endler, qui était titulaire et capitaine lors de cette rencontre.

Pologne

La Pologne de Katarzyna Kiedrzynek et Paulina Dudek jouait un match de qualification à l’Euro 2021. Et c’est une large victoire contre la Moldavie que se sont offertes les Polonaises (5-0). Les deux Parisiennes étaient titulaires et ont joué l’intégralité du match.

Norvège

La Norvège de Karina Saevik s’est largement inclinée contre l’Allemagne (4-0) en demi-finale du tournoi amical portugais, l’Algarve Cup. La Parisienne était titulaire et a joué 78 minutes.

Canada

Le Canada d’Ashley Lawrence et Jordyn Huitema a concédé le nul contre les Pays-Bas (0-0) dans son deuxième match du Tournoi de France. Les deux Parisiennes ont joué, Lawrence était titulaire et a joué tout le match. Huitema est entrée à la mi-temps.