Fernandez a particulièrement aimé le Neymar de Dortmund

Mercredi dernier, dans un Parc des Princes vide, le Paris Saint-Germain parvenait à valider son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions grâce à un succès sur le score de 2-0 contre le Borussia Dortmund. Forcément, avec ce qu’il se passe en ce moment, le football est grandement relayé au second plan depuis. D’autant plus qu’on ne sait absolument pas comment les compétitions vont pouvoir se conclure pour cet exercice 2019-2020.

Dans les colonnes du Parisien, Luis Fernandez a tout de même souhaité mettre en exergue un joueur qui lui a particulièrement plu au cours de cette partie : Neymar Jr. En effet, l’ancien joueur et coach rouge et bleu a apprécié l’implication du Ney, Signe de son investissement certain à ses yeux.

“Ce Neymar-là, je l’aime, je l’adore. Sur ce match, il n’est pas seulement le leader technique, il est aussi leader dans l’envie, la volonté. C’est lui qui emmène les autres. Le voir tacler, aller mettre la tête pour marquer là où d’autres auraient mis que le pied, est révélateur de son implication. C’est ce Neymar qu’on veut voir à Paris, ce Neymar-là qu’on aime.”