Fernandez : “Le PSG est ancré en moi, j’ai envie qu’il aille le plus loin possible”

Privé des travers du Parc des Princes en raison du huis clos instauré pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et Dortmund, les supporters parisiens ont décidé de se rassembler autour de la tribune Auteuil pour soutenir l’équipe de l’extérieur de l’antre parisienne. Et un illustre joueur et entraîneur du PSG sera présent avec eux, Luis Fernandez.

“J’ai envie de prendre part au cortège, je vais accompagner les supporters devant le Parc des Princes. C’est un match différent, à part, qui se profile, le PSG a besoin du soutien de tous, commente Fernandez dans un entretien accordée au Parisien. Paris, c’est le club dans lequel j’ai grandi, mon club, il a besoin de soutien, je suis là. C’est plus facile de le faire dans les tribunes. Là, on a tous envie de leur dire qu’on les soutient et qu’on est là pour les aider à casser la spirale et la malédiction des huitièmes de finale.”

Luis Fernandez explique croire en la qualification du PSG ce soir. “Bien sûr, avec Paris j’y crois toujours ! Aujourd’hui, en tant que consultant (NDLR : pour BeIN Sports), je souhaite que les clubs français, PSG et Lyon, se qualifient pour le tour suivant. Mais je suis transparent et intègre, Paris est ancré en moi, j’ai envie qu’il aille le plus loin possible.”