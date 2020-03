Fernandez : “Paredes montre qu’il est capable de mettre le pied”

“Il met des coups, il a une part de vice et de malice, on préfère qu’il soit au PSG qu’en face. Dès qu’un adversaire s’approche, ce sera toujours l’un des premiers à débarquer. C’est un mec joyeux. Même quand il ne jouait pas, il a toujours été dans l’esprit. À l’entraînement, il est monstrueux. Et les petits coups dont les gens parlent, il ne les fait pas de façon idiote. Toutes les équipes ont besoin de joueur comme lui. ” C’est ainsi qu’une source interne au PSG décrit Leandro Paredes au journal L’Equipe. Des propos qui donnent quelque part un statut au milieu de terrain resté en France pendant le confinement. En cela Leo Paredes s’inscrit dans la lignée d’un Thiago Motta.

Ancien milieu de terrain et entraîneur du PSG, Luis Fernandez apprécie désormais le profil de Leandro Paredes. L’ancien international français qui savait mettre des coups ou jouer de vice dans l’intérêt de son équipe reconnait chez l’Argentin ces caractéristiques. “J’ai été parmi ceux qui l’ont critiqué, mais aujourd’hui, et je connais bien les Argentins, on sent qu’il est de là-bas, il a du caractère, il montre qu’il est capable de mettre le pied. Il a montré qu’il pouvait avoir sa chance. “